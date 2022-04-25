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    Отпинал скорую и побил водителя. Бузотера с Тепловозной отправили в СИЗО

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    Невский райсуд Петербурга заключил под стражу Валерия Грудина, обвиняемого в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Он пинал карету скорой помощи и напал на водителя. Об этом 25 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    «Грудин был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал в полном объеме», – говорится в сообщении суда.

    Очевидцы рассказывали, что 23-го числа в полночь Грудин ходил по Тепловозной улице и был явно не в себе. Он размахивал руками и нес бред. На место прибыла бригада скорой помощи, которых вызвали на помощь мужчине. Однако пациент начал наносить по карете скорой удары ногами, а затем набросился с кулаками на водителя, вышедшего из автомобиля посмотреть, что происходит.

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