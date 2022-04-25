Центробанк снова понизил курсы доллара и евро

Центробанк снизил официальный курс доллара на 26 апреля 2022 года на 14,39 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Завтра американская валюта будет стоить 73,3611 рубля, сообщается во второй половине дня 25 апреля на сайте регулятора.



Официальный курс евро, в свою очередь, также понижен — на 2 рубля 55,98 копейки, до 77,4651 рубля.



Ранее «Фонтанка» писала, что после полудня 25 апреля курс евро на Московской бирже, по данным торгов, опустился до 77 рублей. Такой низкий показатель был зарегистрирован впервые с июня 2020 года.

