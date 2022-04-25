    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, сев

    755мм

    73%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Евро на Мосбирже упал до уровня позапрошлого лета

    8264
    54 комментария

    Курс евро на Московской бирже 25 апреля, по данным торгов, опустился до 77 рублей. Такой низкий показатель, как отмечают СМИ, зарегистрирован впервые с июня 2020 года.

    Курс доллара тоже опускается, на 12:20 он составил 72,9 рубля.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (54)

    Alex000
    Лучше смотреть на курсы наличной валюты в обменниках - они более адекватны, нежели виртуальная картинка от.
    Хилл
    Прямо сейчас я могу купить доллар в Киви за 76,63. С рублевого счета курс конвертации на долларовый именно такой. Без всяких комиссий. Так что хейтеры и русофобы могут сколько угодно орать про нарисованный курс доллара, но реальный очень близко к нему. Кто-то продает и покупает по сто? Да пожалуйста. Дураков много. Байден вон за 200 покупает)))
    162730022
    Как всегда красивая отчетность для совещания, не имеющая ничего общего с реальностью...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний