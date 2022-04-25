Евро на Мосбирже упал до уровня позапрошлого лета

Курс евро на Московской бирже 25 апреля, по данным торгов, опустился до 77 рублей. Такой низкий показатель, как отмечают СМИ, зарегистрирован впервые с июня 2020 года.



Курс доллара тоже опускается, на 12:20 он составил 72,9 рубля.

