Евро на Мосбирже упал до уровня позапрошлого лета

Курс евро на Московской бирже 25 апреля, по данным торгов, опустился до 77 рублей. Такой низкий показатель, как отмечают СМИ, зарегистрирован впервые с июня 2020 года.
Курс доллара тоже опускается, на 12:20 он составил 72,9 рубля.
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Курс евро на Московской бирже 25 апреля, по данным торгов, опустился до 77 рублей. Такой низкий показатель, как отмечают СМИ, зарегистрирован впервые с июня 2020 года.
Курс доллара тоже опускается, на 12:20 он составил 72,9 рубля.
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