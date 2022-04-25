Экс-полицейских из Петербурга снова оправдали по делу о краже 16 млн рублей из апарт-отеля

Бывших петербургских полицейских Александра Скалдина и Анатолия Иващенко повторно сочли непричастными к краже из апарт-отеля. Подробности 25 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



В мае прошлого года Выборгский райсуд уже оправдал фигурантов, но затем горсуд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в ином составе. Однако Выборгский снова оправдал Скалдина и Иващенко в связи с непричастностью к преступлению. У них остается право на реабилитацию.



Предполагалось, что в 2018 году Скалдин и Иващенко, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области, незаконно проникли в номер апарт-отеля YES и забрали из-под кровати почти 16 миллионов рублей. Потерпевший Орхан Фарзалиев на момент якобы совершенного преступления находился под арестом по делу о махинациях в автосалонах. Он утверждал, что деньги у него украли 20 марта, хотя с заявлением о краже обратился только в мае.

