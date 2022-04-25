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    В петербургские аптеки поставили пропавший препарат «Эутирокс», но получить его смогут не все

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    В 36 подразделений АО «Петербургские аптеки» поставили дефицитное из-за санкций и закрытого неба лекарство для людей с больной щитовидкой — «Эутирокс». Об этом 25 апреля сообщил городской комитет по здравоохранению.

    Как уточнили в ведомстве, поставлено 6200 упаковок «Эутирокса». Отпускать его будут только федеральным льготникам.

    «Актуальную информацию о наличии лекарственного препарата в конкретной аптеке можно получить в том числе на портале "Здоровье петербуржца"», — добавили в Комздраве.

    Препарат производит немецкая фирма «Мерк». Действующее вещество «Эутирокса» — левотироксин натрия, который входит в жизненно необходимые лекарственные препараты. Из-за санкций и закрытого неба сроки доставки лекарств из Германии в Россию увеличились в пять раз.

    Левотироксин натрия используется для лечения гипотиреоза, заболевание встречается у 1–10% взрослых, большинство вынуждены принимать таблетки всю жизнь.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в аптеках Петербурга невозможно купить «Эутирокс».

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