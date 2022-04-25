В петербургские аптеки поставили пропавший препарат «Эутирокс», но получить его смогут не все

В 36 подразделений АО «Петербургские аптеки» поставили дефицитное из-за санкций и закрытого неба лекарство для людей с больной щитовидкой — «Эутирокс». Об этом 25 апреля сообщил городской комитет по здравоохранению.

Как уточнили в ведомстве, поставлено 6200 упаковок «Эутирокса». Отпускать его будут только федеральным льготникам.



«Актуальную информацию о наличии лекарственного препарата в конкретной аптеке можно получить в том числе на портале "Здоровье петербуржца"», — добавили в Комздраве.



Препарат производит немецкая фирма «Мерк». Действующее вещество «Эутирокса» — левотироксин натрия, который входит в жизненно необходимые лекарственные препараты. Из-за санкций и закрытого неба сроки доставки лекарств из Германии в Россию увеличились в пять раз.

