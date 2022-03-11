Щитовидка заблокирована. В аптеках Петербурга невозможно купить «Эутирокс» и «L-Тироксин»

Действующее вещество этих таблеток — левотироксин натрия, который входит в жизненно необходимые лекарственные препараты. Российских аналогов у него нет. Левотироксин натрия используется для лечения гипотиреоза, заболевание встречается у 1–10: взрослых, большинство вынуждены принимать таблетки всю жизнь.

Из-за введенных санкций и закрытого неба в пять раз увеличились сроки доставки лекарств из Германии в Россию. Именно там наши аптеки закупают очень важные для людей с больной щитовидкой лекарства — «Эутирокс» и «L-Тироксин». На данный момент в Петербурге и Ленобласти купить препараты практически невозможно. В проблеме разобрались 47news 11 марта.

На горячей линии 003 — информационном партнере более 200 аптек — подтвердили, что препарат в Петербурге заканчивается. Остатки, по их словам, видны в четырех магазинах, но это не значит, что они там есть. По сети «ЛенОблФарма» лекарства тоже почти не осталось. Упаковки есть только в «Невисе» в Пушкине, а дальше — в новгородском Валдае. В Ленобласти не купить.

Левотироксин натрия входит в список лекарств, которые выдаются бесплатно. В пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга рассказали, что препарат закончился, поэтому по льготе его не получить.

«Левотироксин сейчас в дефектуре в связи с ажиотажным спросом. В большинстве аптек его нет. Поставщики обещают привезти на следующей неделе. В ближайшее время будет новая закупка», — рассказали в комитете и добавили, что нет данных по количеству получающих препарат льготников в Петербурге. В областном соцблоке 47news рассказали, что поставки бесплатного лекарства для жителей Ленобласти не прекращались.

«Эутирокс» производит немецкая фирма «Мерк», а «L-Тироксин» — «Берлин-Хеми». Как рассказал собеседник из фармацевтической сферы, срок поставки препаратов из Германии до Петербурга увеличился с 4 до 20 недель. Плюс ажиотажный спрос в аптеках, когда один покупатель может забрать весь запас, благо лекарство недорогое.