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    Смотритель «некрозоопарка» осужден на 5 лет. Из хранилища РАН он стащил порядка 40 черепов животных

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    1 комментарий

    Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Владимира Степаненкова, признанного виновным в хищении предметов, имеющих особую ценность. Об этом 25 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Установлено, что Степаненков, работая столяром в ФГБУН Зоологический институт Российской академии наук, в мае 2020 года проник в хранилище и похитил череп белого медведя. В дальнейшем «трофей» был продан, а похититель выручил за него 5 тысяч рублей. На медведе Степаненков не остановился. В уголовном деле фигурирует целый зоопарк.

    Так, из хранилища пропали 2 черепа моржей с клыками, 2 черепа дельфина афалина, череп морской свиньи, лошади Пржевальского, морского слона, сивуча, бандикута, 2 черепа коалы, 5 черепов ленивца и 1 нижняя челюсть, череп муравьеда, трубкозуба, 3 черепа вомбата, по 1 черепу калана, тюленя, морского котика, кольчатой нерпы, тюленя монарх, обезьяны Ревун, гепарда, снежного барса, льва, бородавочника, джейрана, сайгака, моржа молодого, шимпанзе, морского леопарда, 2 черепа орангутанга, 2 черепа гориллы, 3 черепа дымчатых леопардов, 3 черепа гиены полосатой, 2 черепа тигра, а также контейнер со скелетом кольчатой нерпы. «Фонтанка» писала, что раритеты продавались в Интернете по цене джинс. Большую часть похищенного удалось вернуть.

    Степаненков вину полностью признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии (1)

    Дежурный врач
    "Некрозоопарк".... Кхм... Надо запомнить. Мне скоро в Степанова-Скворцова комиссию на оружие снова проходить....
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