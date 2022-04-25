Смотритель «некрозоопарка» осужден на 5 лет. Из хранилища РАН он стащил порядка 40 черепов животных

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Владимира Степаненкова, признанного виновным в хищении предметов, имеющих особую ценность. Об этом 25 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Степаненков, работая столяром в ФГБУН Зоологический институт Российской академии наук, в мае 2020 года проник в хранилище и похитил череп белого медведя. В дальнейшем «трофей» был продан, а похититель выручил за него 5 тысяч рублей. На медведе Степаненков не остановился. В уголовном деле фигурирует целый зоопарк.



Так, из хранилища пропали 2 черепа моржей с клыками, 2 черепа дельфина афалина, череп морской свиньи, лошади Пржевальского, морского слона, сивуча, бандикута, 2 черепа коалы, 5 черепов ленивца и 1 нижняя челюсть, череп муравьеда, трубкозуба, 3 черепа вомбата, по 1 черепу калана, тюленя, морского котика, кольчатой нерпы, тюленя монарх, обезьяны Ревун, гепарда, снежного барса, льва, бородавочника, джейрана, сайгака, моржа молодого, шимпанзе, морского леопарда, 2 черепа орангутанга, 2 черепа гориллы, 3 черепа дымчатых леопардов, 3 черепа гиены полосатой, 2 черепа тигра, а также контейнер со скелетом кольчатой нерпы. «Фонтанка» писала, что раритеты продавались в Интернете по цене джинс. Большую часть похищенного удалось вернуть.

