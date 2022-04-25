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    Как будто прошёл дождь из червяков. Некоторым петербуржцам сложно ходить по асфальту

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    10 комментариев

    Сотни тысяч маленьких животных вылезли на свет, чтобы погибнуть, в пасмурный понедельник в Петербурге.

    «Нашествие червяков в городе после дождя», — сообщают очевидцы 25 апреля в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» и публикуют видео асфальта, усеянного земляными червями.

    В комментариях мужчины мечтают о рыбалке, а женщины делятся переживаниями:

    • «Я одна в такой ситуации стараюсь идти так, чтобы не наступить на них живых?»
    • «Я не просто стараюсь не наступить, но и пытаюсь поднять и на газон перенести, чтобы не затоптали. Но сегодня, действительно, было массовое нашествие!»
    • «А я их на травку кладу, чтобы жили, когда ребёнка в сад отвожу. Вечно опаздываем на 3 часа в такие дни».

    Погоду в Петербурге испортил циклон. В ближайшие дни ожидаются осадки, а в среду — даже снег.

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    Комментарии (10)

    Главный спец по технике консервации
    Чирвяки вылазит от вибрации ветряков. Доказано!
    Дежурный врач
    Это о-о-очень плохая примета (((((((((((((((
    Гера-Фотич
    Пора на рыбалку!
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