Как будто прошёл дождь из червяков. Некоторым петербуржцам сложно ходить по асфальту

Сотни тысяч маленьких животных вылезли на свет, чтобы погибнуть, в пасмурный понедельник в Петербурге.
«Нашествие червяков в городе после дождя», — сообщают очевидцы 25 апреля в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» и публикуют видео асфальта, усеянного земляными червями.
В комментариях мужчины мечтают о рыбалке, а женщины делятся переживаниями:
- «Я одна в такой ситуации стараюсь идти так, чтобы не наступить на них живых?»
- «Я не просто стараюсь не наступить, но и пытаюсь поднять и на газон перенести, чтобы не затоптали. Но сегодня, действительно, было массовое нашествие!»
- «А я их на травку кладу, чтобы жили, когда ребёнка в сад отвожу. Вечно опаздываем на 3 часа в такие дни».
Погоду в Петербурге испортил циклон. В ближайшие дни ожидаются осадки, а в среду — даже снег.