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    В центре циклона. В Петербурге похолодало, среда напомнит о зиме

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    Циклон сделал своё дело. Погода в Петербурге окончательно испортилась. Пока за окном и в прогнозе только дожди, но к середине недели может пойти снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 апреля днём пройдут кратковременные дожди при слабом ветре. Температура составит плюс 7–9 градусов.

    Сегодня регион ощущает влияние центральной части циклонического вихря, который формирует облачную погоду, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, приток солнечного тепла ограничен, поэтому температурный фон ожидается ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Во вторник, по прогнозу Леуса, дождей станет меньше, а температура немного подрастёт. По данным СЗ УГМС, в ночь на 26 апреля будет плюс 2–4 градуса, днём 8–10. А вот в среду, 27 апреля, синоптики обещают ночью до нуля, днём всего 4–6 и местами небольшой мокрый снег.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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