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    WSJ: Илону Маску могут продать Twitter до конца апреля

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    2 комментария

    Соцсеть Twitter может приобрести основатель Tesla Илон Маск уже на этой неделе. Об этом накануне, 24 апреля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

    Обе стороны провели встречу, на которой «добились прогресса». По данным WSJ, руководство соцсети пересмотрело свое отношение к предложению Маска о поглощении компании, когда он раскрыл данные о привлечении финансирования для сделки. Теперь соцсеть с большей вероятностью, чем раньше, будет стремиться к переговорам. Как рассказали источники издания, руководство Twitter даст ответ Маску в четверг, 28 апреля.

    В начале апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 % Twitter, став одним из крупнейших акционеров социальной сети. Вскоре основатель Tesla предложил выкупить компанию полностью, оценив акции Twitter в $54,2 за штуку — или в $43 млрд за всю компанию.

    Ранее «Фонтанка» писала, что совет директоров Twitter установил лимит в 15 % на наращивание доли. Так компания «снизила вероятность» получения контроля над ней Илоном Маском.

    4 марта 2022 года Роскомнадзор заявил о блокировке Twitter на территории РФ.

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    Комментарии (2)

    Cashmare
    а что случилось с арабским шейхом или принцем, который отказался продавать свою долю в свитере? улетел в космос с билетом в один конец?
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