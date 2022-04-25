WSJ: Илону Маску могут продать Twitter до конца апреля

Соцсеть Twitter может приобрести основатель Tesla Илон Маск уже на этой неделе. Об этом накануне, 24 апреля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



Обе стороны провели встречу, на которой «добились прогресса». По данным WSJ, руководство соцсети пересмотрело свое отношение к предложению Маска о поглощении компании, когда он раскрыл данные о привлечении финансирования для сделки. Теперь соцсеть с большей вероятностью, чем раньше, будет стремиться к переговорам. Как рассказали источники издания, руководство Twitter даст ответ Маску в четверг, 28 апреля.

