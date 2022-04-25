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    Роскомнадзор оштрафовал Google на 7 с лишним миллиардов

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    7 комментариев

    Более 7 млрд рублей штрафов было наложено на американскую компанию Google за неудаление противоправного контента на YouTube. Об этом в ходе форума безопасного интернета 25 апреля сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

    «В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей», — цитирует Субботина РИА Новости.

    По словам представителя РКН, за последнее время администрацией видеохостинга YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей и организаций.

    «Фонтанка» писала, что на прошлой неделе Google вновь оштрафовали на 11 млн рублей за фейки о российской армии на YouTube.

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    Комментарии (7)

    Alex000
    И? So what?
    Гера-Фотич
    Роскомнадзор - очень опасен!
    mynine
    Гугль, похоже, плевал с высокой башни на эти штрафы.
    Завтра РКН назовет фейком дважды два четыре и прикажет всем удалить таблицу умножения?
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