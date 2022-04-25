Роскомнадзор оштрафовал Google на 7 с лишним миллиардов

Более 7 млрд рублей штрафов было наложено на американскую компанию Google за неудаление противоправного контента на YouTube. Об этом в ходе форума безопасного интернета 25 апреля сообщил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.



«В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей», — цитирует Субботина РИА Новости.



По словам представителя РКН, за последнее время администрацией видеохостинга YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей и организаций.

