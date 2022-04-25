Аэропорт Внуково отправил сотрудников в режим простоя

Московский аэропорт Внуково работает над оптимизацией расходов и временно ввёл для сотрудников режим простоя «в связи с непростой ситуацией в авиаотрасли». Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта в понедельник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».



«Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы (...) В части персонала закрыт приём на работу, введён режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — уточнили агентству во Внуково.



В пресс-службе аэропорта также добавили, что на время простоя работник будет получать две трети оклада, за ним сохраняется рабочее место и право на медпомощь по ДМС. По состоянию на 19 апреля «решение о сокращении персонала аэропорта Внуково не принималось», уточнили в пресс-службе. Аэропорт работает штатно.

