Аэропорт Внуково отправил сотрудников в режим простоя

Московский аэропорт Внуково работает над оптимизацией расходов и временно ввёл для сотрудников режим простоя «в связи с непростой ситуацией в авиаотрасли». Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта в понедельник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».
«Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы (...) В части персонала закрыт приём на работу, введён режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — уточнили агентству во Внуково.
В пресс-службе аэропорта также добавили, что на время простоя работник будет получать две трети оклада, за ним сохраняется рабочее место и право на медпомощь по ДМС. По состоянию на 19 апреля «решение о сокращении персонала аэропорта Внуково не принималось», уточнили в пресс-службе. Аэропорт работает штатно.
По данным «Ведомостей», сейчас в авиационном комплексе Внуково в общей сложности работает около 6500 человек, в «Международном аэропорте Внуково» — около 3500 человек.
«Фонтанка» писала, что, по данным Минэкономразвития РФ за 19 апреля, общее число работников российских предприятий, которые оказались в простое или режиме неполной занятости, увеличилось до 250 тысяч — на 50 тысяч больше, чем было в начале марта.