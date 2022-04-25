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    Аэропорт Внуково отправил сотрудников в режим простоя

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    4 комментария

    Московский аэропорт Внуково работает над оптимизацией расходов и временно ввёл для сотрудников режим простоя «в связи с непростой ситуацией в авиаотрасли». Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта в понедельник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».

    «Аэропорт Внуково вынужден сокращать расходы (...) В части персонала закрыт приём на работу, введён режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени», — уточнили агентству во Внуково.

    В пресс-службе аэропорта также добавили, что на время простоя работник будет получать две трети оклада, за ним сохраняется рабочее место и право на медпомощь по ДМС. По состоянию на 19 апреля «решение о сокращении персонала аэропорта Внуково не принималось», уточнили в пресс-службе. Аэропорт работает штатно.

    По данным «Ведомостей», сейчас в авиационном комплексе Внуково в общей сложности работает около 6500 человек, в «Международном аэропорте Внуково» — около 3500 человек.

    «Фонтанка» писала, что, по данным Минэкономразвития РФ за 19 апреля, общее число работников российских предприятий, которые оказались в простое или режиме неполной занятости, увеличилось до 250 тысяч — на 50 тысяч больше, чем было в начале марта.

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    Комментарии (4)

    266161435
    ну как там рейтинг? еще не начал падать? За победу холодоса!
    Opioman
    Что за режим такой хоть объясните?
    Лида Редкая
    Странное, конечно, у нас законодательство. Почему в режиме простоя плата составляет 2/3, когда логичнее было бы платить прожиточный минимум по региону.
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