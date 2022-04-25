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    «Водитель, видишь «лунного человечка»? А он есть». Смольный и ГИБДД тоже об этом спорят

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    21 комментарий

    Чиновники правительства Петербурга и сотрудники ГУ МВД разошлись во мнениях по проблеме, связанной с полусотней перекрестков. «Фонтанка» показывает статистику ДТП с пешеходами и суть спора.

    Речь идет о ситуации на 54 перекрестках города, где разрешающий зеленый зажигается сразу и водителям, и пешеходам. Только водителям — для поворотов направо и налево, а пешеходам — для перехода по «зебре» сразу после поворота с главной дороги.

    перекресток Орджоникидзе и Ленсовета

    47news.ru

    Что касается статистики аналогичных ДТП в Москве и Петербурге, то в прошлом году в столице — 166 погибших, у нас — 93. Причем по количеству аварий на регулируемых переходах Петербург обогнал Москву: 27 смертей против 16.

    По информации «Фонтанки», ГИБДД и Смольный разошлись в методологии решения этой проблемы. Так, полиция настаивает на полном перепрограммировании светофоров на перекрестках. Ее концепция — раз и навсегда разделить потоки. Чиновники же — за установку информационных световых секций с «лунным человечком».

    Действительно, эти конструкции описаны в ГОСТе 2019 года. Там говорится о «бело-лунном мигании», которое предупреждает водителей о возможном движении пешеходов по переходу. Рядом со светящимся пешеходом расположена стрелка, указывающая направление поворота. Всё же функция — информационная. За несоблюдение не предусмотрен штраф.

    ДТП на улице Куйбышева

    47news.ru

    Для принятия решения по этой теме — перепрограммировать светофоры или устанавливать «лунные» секции — важна еще и цена вопроса. В чем разница, читайте на 47news.

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    Комментарии (21)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Необходим запрет для пешеходоа на пересечение проезжей части бегом.
    Можно обсуждать ограничение скорости автотранспорта до 40 км/ч, можно говорить о других ограничениях для автомобилистов, но пешеход должен двигаться по пешеходному переходу, только шагом, не быстрее 5-6 км/ч, это позволит избежать дтп, аналогичных тому, как на видео.
    angel of death
    как же задолбали эти дятлы, которые водятлы...
    покупают права, а потом не знают как ездить...

    первое, что в 90% пытаются нарушить - это пункт 8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

    вот когда кто-то из двора выехать пытается или во двор заехатт - вечно прут как танки на пешеходов, на мамаш с колясками, на инвалидов и на пенсионеров... хотя обязаны их пропустить, и только потом продолжить движение

    и то, что светофор свой не увидели, у них в 80% леворульная машина - светофор для переходов слева всегда видно какой горит, а значит проезжать надо плавно, а не давить по газам...

    пора вообще весь транспорт, кроме социального и спец.служб запрещать, и проблем не будет =Р
    пусть за городом стоят в своих пробках по жизни... =Р
    alexpv
    В Иматре, еще 15 лет назад, когда я там катался, то заметил, что в этом маленьком городишке светофоры весьма себе интеллектуальные, у нас даже на Ржевке на трамвайной линии тупее автоматическое регулирование. А там стоят камеры по всем направлениям, в том числе пешеходов и велосипедной дорожки. Подъезжаешь на машине, загорается зеленый в том направлении, в какую полосу встал, идет пешеход, загорается ему.
    Но у нас миллионы пилят не для того, чтобы удобно было, а чтобы миллионы попилить.
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