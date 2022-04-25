«Водитель, видишь «лунного человечка»? А он есть». Смольный и ГИБДД тоже об этом спорят

Чиновники правительства Петербурга и сотрудники ГУ МВД разошлись во мнениях по проблеме, связанной с полусотней перекрестков. «Фонтанка» показывает статистику ДТП с пешеходами и суть спора.

Речь идет о ситуации на 54 перекрестках города, где разрешающий зеленый зажигается сразу и водителям, и пешеходам. Только водителям — для поворотов направо и налево, а пешеходам — для перехода по «зебре» сразу после поворота с главной дороги.

Что касается статистики аналогичных ДТП в Москве и Петербурге, то в прошлом году в столице — 166 погибших, у нас — 93. Причем по количеству аварий на регулируемых переходах Петербург обогнал Москву: 27 смертей против 16.



По информации «Фонтанки», ГИБДД и Смольный разошлись в методологии решения этой проблемы. Так, полиция настаивает на полном перепрограммировании светофоров на перекрестках. Ее концепция — раз и навсегда разделить потоки. Чиновники же — за установку информационных световых секций с «лунным человечком».

