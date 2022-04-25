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    Студию на Каменноостровском, где могли делать деньги, тушили час

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    2 комментария

    Минувшая ночь в Петроградском районе Петербурга была неспокойной. Жителям дома на Карповке помешал уснуть пожар.

    Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, информация о возгорании в квартире-студии на Каменноостровском проспекте, 44, поступила 24 апреля в 23:33. Огонь охватил 15 квадратных метров. Три расчёта МЧС (12 человек) ликвидировали пожар за час, к 0:39. Сведения о пострадавших не поступали.

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    «Почувствовала запах гари, вышла на улицу и увидела пожарные машины, загорелось здание на Петроградке, Каменоостровский пр., 44Б», — рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина. Судя по кадрам очевидцев, в том числе в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», горело на втором этаже во дворах. По некоторым данным, в квартире якобы располагалась майнинговая ферма.

    Дом 44 по Каменноостровскому проспекту построен архитектором Горбуновым в 1893 году в стиле эклектика.

    В 600 метрах от этого места, на том же Каменноостровском проспекте, через пару часов в здание врезался пассажирский автобус.

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    Комментарии (2)

    finger1971
    Архитектором Горбуновым в 1893 году запроектирована «студия»?
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