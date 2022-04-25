Студию на Каменноостровском, где могли делать деньги, тушили час

Минувшая ночь в Петроградском районе Петербурга была неспокойной. Жителям дома на Карповке помешал уснуть пожар.
Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, информация о возгорании в квартире-студии на Каменноостровском проспекте, 44, поступила 24 апреля в 23:33. Огонь охватил 15 квадратных метров. Три расчёта МЧС (12 человек) ликвидировали пожар за час, к 0:39. Сведения о пострадавших не поступали.
«Почувствовала запах гари, вышла на улицу и увидела пожарные машины, загорелось здание на Петроградке, Каменоостровский пр., 44Б», — рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина. Судя по кадрам очевидцев, в том числе в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», горело на втором этаже во дворах. По некоторым данным, в квартире якобы располагалась майнинговая ферма.
Дом 44 по Каменноостровскому проспекту построен архитектором Горбуновым в 1893 году в стиле эклектика.
В 600 метрах от этого места, на том же Каменноостровском проспекте, через пару часов в здание врезался пассажирский автобус.