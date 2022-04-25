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    На Каменноостровском автобус врезался в дом

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    7 комментариев

    Пассажирский автобус попал в ДТП минувшей ночью в Петроградском районе Петербурга.

    На Каменноостровском проспекте автобус, выезжая с Большой Пушкарской улицы, врезался в здание, сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 25 апреля.

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    «Стояла на светофоре в этот момент перед Пушкарской, пролетел прям перед носом, в паре метров. Успела мелькнуть мысль: «Как же он сейчас впишется в поворот?» Не вписался, и даже не пытался, просто летел прямо в стену дома», — рассказывает Екатерина.

    Валерия добавляет: «Он ехал 40 км/ч. У него отказали то ли руль, то ли тормоза. На моих глазах произошло, водитель тут ни при чём. С ним всё хорошо, не пострадал. От медицинской помощи отказался. Кроме него, в автобусе никого не было».

    По словам Константина, водитель русский, в парке работает не первый год.

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    Комментарии (7)

    виктор эммануил
    Дом 29.Въехал в окно детского сада.Хорошо ночью детей не должно быть.
    Lifeislife
    Езда по городу на неисправном ТС?? И кто такой Константин?? Автор статьи не успел проснуться перед её написанием?
    инкогнитто
    второй год? т.е. год и месяц? как мы любим такие размытые формулировки
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