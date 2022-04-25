На Каменноостровском автобус врезался в дом

Пассажирский автобус попал в ДТП минувшей ночью в Петроградском районе Петербурга.

На Каменноостровском проспекте автобус, выезжая с Большой Пушкарской улицы, врезался в здание, сообщают очевидцы в редакцию «Фонтанки» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» 25 апреля.

«Стояла на светофоре в этот момент перед Пушкарской, пролетел прям перед носом, в паре метров. Успела мелькнуть мысль: «Как же он сейчас впишется в поворот?» Не вписался, и даже не пытался, просто летел прямо в стену дома», — рассказывает Екатерина.



Валерия добавляет: «Он ехал 40 км/ч. У него отказали то ли руль, то ли тормоза. На моих глазах произошло, водитель тут ни при чём. С ним всё хорошо, не пострадал. От медицинской помощи отказался. Кроме него, в автобусе никого не было».

