Командующий Ракетными войсками стратегического назначения: «Сармат» может нести несколько боевых блоков

«Что касается «Сармата» — это другой ракетный комплекс. В основе у него лежит носитель, который намного мощнее [текущего] носителя «Авангарда». И он создавался в том числе для боевого оснащения «Авангарда» с учетом того, что их (гиперзвуковых боевых блоков. — Прим. ТАСС ) количества на этом комплексе может быть больше», — сказал Каракаев.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» сможет нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков. Об этом 24 апреля в эфире телеканала «Россия-1» заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира.

«С созданием «Авангарда» создана новая эра — эра гиперзвукового оружия», — добавил Каракаев.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что ракета «Сармат» будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года.



20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР «Сармат» стационарного базирования с космодрома Плесецк. По словам президента РФ Владимира Путина, новое вооружение еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.

