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    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения: «Сармат» может нести несколько боевых блоков

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    31 комментарий

    Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» сможет нести сразу несколько гиперзвуковых ударных блоков. Об этом 24 апреля в эфире телеканала «Россия-1» заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Что касается «Сармата» — это другой ракетный комплекс. В основе у него лежит носитель, который намного мощнее [текущего] носителя «Авангарда». И он создавался в том числе для боевого оснащения «Авангарда» с учетом того, что их (гиперзвуковых боевых блоков. — Прим. ТАСС) количества на этом комплексе может быть больше», — сказал Каракаев.

    По его словам, подобных комплексов на боевом дежурстве нет ни у одной страны мира.

    «С созданием «Авангарда» создана новая эра — эра гиперзвукового оружия», — добавил Каракаев.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что ракета «Сармат» будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года.

    20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР «Сармат» стационарного базирования с космодрома Плесецк. По словам президента РФ Владимира Путина, новое вооружение еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.

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    Комментарии (31)

    Danik
    Главное слово - может!
    А несёт ли?
    Весь вопрос не в будущем, а настоящем! Нужно здесь и сейчас!
    Нормальная жизнь, зарплата, работа, жилье, пенсия, образование, медицина,...
    А тут опять перешли на кормление обещаниями: будет, может,...
    Этим недавно чуть другие люди занимались! Хотя и у нынешних партбилеты известной партии лежат дома на полочке.
    Спикуль
    Выдохнул!!! Ну наконец-то!!! А то как-то тревожно было... Теперь точно нам ничего не страшно и никто не указ!!! Эх,заживём!!!
    274580688
    в чем новость-то? межконтинентальные ракеты "могли нести несколько боевых блоков", начиная где-то с 1970 годов
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