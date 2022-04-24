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    Космонавты Роскосмоса приготовили пасхальный кулич на борту МКС

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    Космонавты Роскосмоса приготовили пасхальный кулич на борту МКС. Сделать похожий можно не покидая Землю.

    Как передаёт 24 апреля ТАСС, поварами на импровизированной кухне стали космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Для создания «домашней» реплики артоса им понадобилось несколько видов печенья, медовая коврижка, лепешка, джемы с лимоном и имбирём, а также мёд. Сверху сладкое кушанье покрыли творогом, орехами и цукатами.

    Кулич собственного приготовления постояльцы МКС собираются попробовать после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Беседа запланирована в скором времени.

    Петербуржцы, в свою очередь, встретили праздник Пасхи на богослужении в Казанском кафедральном соборе.

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