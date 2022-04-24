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    Bloomberg: Германия увеличит внешние займы почти на 40 млрд евро из-за санкций против России

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    12 комментариев

    Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия антироссийских санкций. Об этом 24 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Агентство указывает, что дополнительные средства пойдут на компенсацию роста цен на энергоносители для компаний и физических лиц. В случае одобрения обновленного плана в парламенте общая сумма государственного долга Германии достигнет 140 миллиардов евро.

    По информации издания Deutsche Wirschafts Nachrichten, расходы ФРГ на российскую нефть могут в этом году достичь 14,3 миллиарда евро, а счет за импорт газа — 17,6 миллиарда евро.

    Ранее Торгово-промышленная палата ФРГ выступила против эмбарго на газ и нефть из России.

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    Комментарии (12)

    фру
    Лапусики, давайте снова дружить, а...
    matthias
    Чего так возбудились скрепоносные коленовставатели? Все хорошо в Германии! США, между прочим, главный должник - это не мешает им быть сильнейшей экономической и военной державой
    Главный спец по технике консервации
    В рублях занимать собрались? Впрочем... Вы, ваще, внешний долг США видели?!!(с)
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