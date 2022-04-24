Bloomberg: Германия увеличит внешние займы почти на 40 млрд евро из-за санкций против России

Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро, чтобы смягчить экономические последствия антироссийских санкций. Об этом 24 апреля сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Агентство указывает, что дополнительные средства пойдут на компенсацию роста цен на энергоносители для компаний и физических лиц. В случае одобрения обновленного плана в парламенте общая сумма государственного долга Германии достигнет 140 миллиардов евро.

По информации издания Deutsche Wirschafts Nachrichten, расходы ФРГ на российскую нефть могут в этом году достичь 14,3 миллиарда евро, а счет за импорт газа — 17,6 миллиарда евро.