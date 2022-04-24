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    Торгово-промышленная палата ФРГ выступила против эмбарго на газ и нефть из России

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    Против эмбарго на поставки нефти и газа из России выступил главный исполнительный директор Торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен. По его словам, энергетический бойкот будет иметь критические последствия для экономики.

    «Для многих отраслей газовое эмбарго было бы катастрофой, учитывая огромную зависимость от российских поставок энергии»,— сказал Ванслебен 24 апреля в эфире радио Deutschlandfunk.

    О серьезном экономическом кризисе, к которому может привести запрет поставок нефти и газа из России, заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Против эмбарго на российские энергоресурсы выступили Австрия и Венгия.

    По информации Politico, новые ограничения в шестом пакете санкций ЕС затронут импорт российской нефти.

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