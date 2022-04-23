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    В Петергофе открылся летний сезон. Там снова бьют фонтаны

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    2 комментария

    В Петергофе состоялся первый пуск фонтанов. Теперь они будут работать каждый день вплоть до 16 октября с 10:00 до 19:45, сообщает 23 апреля пресс-служба музея.

    Фото: Петергоф / «ВКонтакте»
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    Там напомнили, что Нижний парк открыт с 09:00 до 20:00. Аналогичный график у парков Александрия и Ораниенбаум.

    21 мая в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого в Нижнем парке на Большом каскаде состоится Весенний праздник фонтанов.

    «Фонтанка» писала, что впервые с начала пандемии для посещения будут открыты все музеи ГМЗ «Петергоф» (за исключением тех музеев, которые закрыты на реставрацию). Также с этого сезона посетители от 14 до 22 лет смогут оплатить «Пушкинской картой» входной билет во всех объектах музея-заповедника.

    Фото: Петергоф / «ВКонтакте»

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    Комментарии (2)

    alexadmin
    У нас уже и фонтаны бьют? Дожили.
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