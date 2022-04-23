Петербургские байкеры открыли сезон раньше срока. Колонну заметили на набережной Фонтанки

По набережной Фонтанки днем 23 апреля промчалась колонна байкеров. Их заметил наш корреспондент. На видео попали около трех десятков мотоциклистов. Шествие замыкал трехколесный агрегат.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Официальное открытие мотосезона в Петербурге намечено на 30 апреля, в этот день должен состояться большой мотопарад. Но, возможно, байкеры решили провести генеральную репетицию пробега или вдохновились примером рыбаков, которые устроили 23 апреля парад на моторных лодках по рекам и каналам.