    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 7

    6 м/с, с-в

    764мм

    61%

    Подробнее
    usd73.51eur80.02
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Петербургские байкеры открыли сезон раньше срока. Колонну заметили на набережной Фонтанки

    1684
    2 комментария

    По набережной Фонтанки днем 23 апреля промчалась колонна байкеров. Их заметил наш корреспондент. На видео попали около трех десятков мотоциклистов. Шествие замыкал трехколесный агрегат.

    автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Официальное открытие мотосезона в Петербурге намечено на 30 апреля, в этот день должен состояться большой мотопарад. Но, возможно, байкеры решили провести генеральную репетицию пробега или вдохновились примером рыбаков, которые устроили 23 апреля парад на моторных лодках по рекам и каналам.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Дядя Бо
    Акция согласована?
    VKuser86771196
    Были придурки, которые и зимой разъезжали.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний