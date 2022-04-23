В Петербурге состоялся «бот-парад». По Неве прошли десятки моторных лодок

Реки и каналы Петербурга 23 апреля заполнились судами. К привычным прогулочным корабликам добавились десятки моторных лодок, которые прошли по Фонтанке и Малой Неве, сообщают очевидцы. Их сопровождали несколько катеров Росгвардии.
автор видео читатель «Фонтанки»
По информации «Фонтанки», жители Северной столицы стали свидетелями ежегодного весеннего «бот-парада» «Открытая вода», который организует «Питерский клуб рыбаков».
Как сообщается на форуме организации, ее участники прошли по водным путям Северной столицы около 30 км. Лодки с красными флагами двигались под музыку.
Процессия стартовала от Невской губы, места слияния рек Малой Невки и Малой Невы, и направилась в сторону Благовещенского моста. Напротив Медного всадника лодки совершили разворот и взяли курс на Троицкий мост. Далее «походным речным порядком» они нырнули под Прачечный мост в реку Фонтанку. Описав круг почета, лодки вышли в Большую Неву и направились к крейсеру «Аврора», затем прошли Большую Невку и Малую Неву.