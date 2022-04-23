«Не позднее осени». Рогозин рассказал, когда ракета «Сармат» поступит на вооружение

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 23 апреля.



«Теперь для нас понятен совершенно последующий ход событий. Это доведение до ума самих летно-конструкторских испытаний, отработка этого комплекса в разных режимах, на разных дальностях, и, конечно, это скорейшее принятие на вооружение. Мы планируем это сделать не позднее осени этого года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфакс»).

