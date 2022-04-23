«Не позднее осени». Рогозин рассказал, когда ракета «Сармат» поступит на вооружение

Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 23 апреля.
«Теперь для нас понятен совершенно последующий ход событий. Это доведение до ума самих летно-конструкторских испытаний, отработка этого комплекса в разных режимах, на разных дальностях, и, конечно, это скорейшее принятие на вооружение. Мы планируем это сделать не позднее осени этого года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфакс»).
Роскосмос сформирует из ракет первый полк, который встанет на вооружение в Красноярском крае, отметил Рогозин.
20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР «Сармат» стационарного базирования с космодрома Плесецк. По словам президента РФ Владимира Путина, новое вооружение еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.
Серийное производство «Сарматов» разворачивает машиностроительный завод «Красмаш» (в составе Роскосмоса). По словам Дмитрия Рогозина, технические решения в новой МБР делают ее более неуязвимой в отношении противоракетной обороны США.