Из Приладожского канала выловили тело пропавшего полгода назад ребёнка

Спустя полгода и более чем в пятидесяти километрах ниже по течению найдено тело десятилетнего мальчика, пропавшего в водах реки Сясь после охоты с отцом в Волховском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 апреля.



Отыскать ребёнка удалось благодаря внимательности лодочника, накануне заметившего тело в Старо-Свирском канале у деревни Немятово-2. Мальчика извлекли спасатели, позднее в нём опознали десятилетнего четвероклассника, который осенью утонул на реке Сясь.



Его поиски начинались в районе деревни Прокшеницы. Именно там в ночь на 30 октября перевернулась лодка, на которой после охоты возвращался 41-летний мужчина с сыном. Взрослому удалось выплыть на берег, мальчика он потерял из виду.

