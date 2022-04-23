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    Из Приладожского канала выловили тело пропавшего полгода назад ребёнка

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    3 комментария

    Спустя полгода и более чем в пятидесяти километрах ниже по течению найдено тело десятилетнего мальчика, пропавшего в водах реки Сясь после охоты с отцом в Волховском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 апреля.

    Отыскать ребёнка удалось благодаря внимательности лодочника, накануне заметившего тело в Старо-Свирском канале у деревни Немятово-2. Мальчика извлекли спасатели, позднее в нём опознали десятилетнего четвероклассника, который осенью утонул на реке Сясь.

    Его поиски начинались в районе деревни Прокшеницы. Именно там в ночь на 30 октября перевернулась лодка, на которой после охоты возвращался 41-летний мужчина с сыном. Взрослому удалось выплыть на берег, мальчика он потерял из виду.

    Течение реки Сясь несло тело более пятидесяти километров — почти до Ладожского озера. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено на следующий день после начала поисков.

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    Комментарии (3)

    260839511
    Кошмар!
    BorisN
    Охотнику ответка прилетела. От убитых им животных. Надеюсь осознал
    Мальчика жаль. Он ни в чём не виноват
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