На реке Сясь вторые сутки ищут 10-летнего мальчика. Дно проверяет робот

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября, накануне следственным отделом по городу Волхов областного СК возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК) мальчику 10 лет. Поздним вечером 29 октября ребёнок вместе с отцом возвращался с охоты, примерно за час до полуночи их лодка перевернулась на реке Сясь.
41-летний мужчина выплыл, своего сына ни в воде, ни на берегу он не нашёл. Спасательные работы пока также не увенчались успехом.
В МЧС по Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что поиски продолжаются, задействован в том числе так называемый подводный робот. Работает поисково-спасательный отряд города Новая Ладога Волховского района.
Ребёнок был в тёмно-синей куртке, чёрных штанах и резиновых сапогах. Вместе с отцом зарегистрирован в Калининском районе Петербурга, жили в деревне Прокшеницы. Мальчик — ученик четвёртого класса, средний ребёнок в полной семье.
Его отец работает водителем, меру пресечения ему не избирали.