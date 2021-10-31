На реке Сясь вторые сутки ищут 10-летнего мальчика. Дно проверяет робот

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября, накануне следственным отделом по городу Волхов областного СК возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК) мальчику 10 лет. Поздним вечером 29 октября ребёнок вместе с отцом возвращался с охоты, примерно за час до полуночи их лодка перевернулась на реке Сясь.



41-летний мужчина выплыл, своего сына ни в воде, ни на берегу он не нашёл. Спасательные работы пока также не увенчались успехом.



В МЧС по Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что поиски продолжаются, задействован в том числе так называемый подводный робот. Работает поисково-спасательный отряд города Новая Ладога Волховского района.

