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На реке Сясь вторые сутки ищут 10-летнего мальчика. Дно проверяет робот

СК возбудил дело о гибели мальчика в реке Сясь в Ленобласти

Лодка с охотником и его десятилетним сыном перевернулась в Волховском районе Ленинградской области. Мужчина смог выплыть, поиски мальчика продолжаются вторые сутки, найти его живым уже не рассчитывают.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября, накануне следственным отделом по городу Волхов областного СК возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК) мальчику 10 лет. Поздним вечером 29 октября ребёнок вместе с отцом возвращался с охоты, примерно за час до полуночи их лодка перевернулась на реке Сясь.

41-летний мужчина выплыл, своего сына ни в воде, ни на берегу он не нашёл. Спасательные работы пока также не увенчались успехом.

В МЧС по Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что поиски продолжаются, задействован в том числе так называемый подводный робот. Работает поисково-спасательный отряд города Новая Ладога Волховского района.

Ребёнок был в тёмно-синей куртке, чёрных штанах и резиновых сапогах. Вместе с отцом зарегистрирован в Калининском районе Петербурга, жили в деревне Прокшеницы. Мальчик — ученик четвёртого класса, средний ребёнок в полной семье.

Его отец работает водителем, меру пресечения ему не избирали.

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