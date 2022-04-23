9 ошибок, которые убьют вашу обувь за сезон: как их избежать

Быстренько почистить обувь от грязи губкой — не самый плохой вариант ухода, но дома лучше обработать кожу пропиткой или кремом Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Как нужно ухаживать за обувью? Взять тряпочку и отмыть подошву под струей воды, потом стереть грязь сверху? Такой способ подходит далеко не для каждого вида обуви, даже наоборот — лишь уменьшает срок ее службы. Но при правильном уходе вы сможете носить ваши любимые ботинки больше пары сезонов. Поговорили с владельцем обувной мастерской Антоном Степановым о том, какие ошибки чаще всего люди совершают при уходе и что нужно сделать, чтобы их избежать. Чистим обувь в стиральной машине По словам Антона Степанова, это самая популярная ошибка — люди постоянно стирают в машинке обувь, которую туда класть вообще не стоит:

— В стиральной машине можно стирать только сетчатые кроссовки, в которых нет кожи, замши и элементов, с которых может потечь краска. По сути, это только сетчатые кроссовки каких-то неярких оттенков: черные, белые. Стирать такие кроссовки лучше при температуре не выше 20 градусов — в противном случае обувь потихоньку начнет расклеиваться. Кроме того, белые кроссовки после первой стирки лучше положить в машинку снова, но уже без моющего средства. Почему? Дело в том, что моющее средство (порошок, кондиционер) плохо выполаскивается после одной стирки и обувь может пожелтеть. — Моющие средства после высыхания дают такой оттенок. Всё потому, что люди стирают с большим количеством порошка или кондиционера, обувь впитывает в себя очень много мыльной воды, а отжим прошел плохо. Обувь так легко, как одежду, в стиральной машине отжать не получится. Поэтому моющее средство остается в обуви и при высыхании она желтеет. Единственный вариант того, как бороться с этим — без моющего средства постирать кроссовки еще раз, чтобы всю желтизну убрать, — советует мастер.

Красим обувь Еще одна из основных проблем — люди часто думают, что могут покрасить обувь в домашних условиях, но в 90% случаев после этого любимые сапоги можно либо выбросить, либо носить из жалости как получилось. — Цвет в баллоне и цвет обуви никогда нельзя сопоставить, неизвестно, как в итоге получится. Кроме того, в обуви много деталей — люди либо вовсе не пытаются заклеить подошву или какие-то элементы, либо пытаются, но делают это некачественно, всё течет, и выходит нулевой, а то и отрицательный результат, — рассказывает Антон Степанов. Сюда же относятся и ситуации, когда люди путают краску с водоотталкивающей пропиткой. — Брызгать обувь пропиткой — это хорошая мысль, так нужно делать. Но бывает, что кто-то перепутает баллончики и брызгает краской. Либо покупает в магазине краску, думая, что это пропитка, и опять-таки брызгает. Очень много случаев было, когда черной краской покрывали бежевые туфли или сапоги. Нужно, чтобы дома был только один баллон — с бесцветной пропиткой, — объяснил владелец мастерской.

Ухаживаем за замшей как за кожей Правила ухода для каждого из материалов обуви различаются. — Есть обувные кремы, например, которые только для гладкой кожи можно использовать. Но если обувь состоит из гладкой кожи, замши и нубука, то крем лучше не наносить. В 99% случаев люди наносят крем не только на кожу, но и на замшу, а потом вывести его практически невозможно. Конечно, и обувь после этого выглядит совсем не очень, ворс портится, — поделился Антон Степанов. Используем крем как краску Крем для обуви не стоит использовать в качестве реставратора — от этого ботинки не станут новыми, а толку никакого не будет. — Люди думают, что крем — это краска: можно взять убитые ботинки, намазать их кремом, и они изменятся, станут как новые. Конечно, черную обувь можно помазать кремом, и она будет выглядеть получше, — объяснил Антон Степанов. — Но нет смысла в кремах других цветов (кроме коричневого и темно-синего), это абсолютно бесполезная вещь, которую нет смысла покупать, потому что невозможно попасть оттенком, не будет никакого совпадения. Результат будет нулевой, потому что крем не является краской, он просто питает кожу и смывается легко. Это как крем для рук, он просто впитывается внутрь, и всё, а то, что он дает цвета немного, это пигмент, который не фиксируется, а сразу смоется и может даже запачкать подошву.

При этом сам по себе крем для обуви из гладкой кожи вполне полезен — кожу нужно питать, иначе она будет быстрее трескаться на месте сгибов. Но использовать нужно либо бесцветный крем, либо специальный бальзам для кожи (тоже бесцветный). Злоупотреблять кремом, кстати, тоже не стоит. — Есть советская традиция у мужчин постарше: надо обувь обязательно раз в неделю помазать кремом и щеточкой натереть. Сама история отличная, но приводит вот к чему: если наносить этот крем раз за разом, месяц, год и ничего не делать перед этим, просто каждый раз наносить новый слой... Крем становится жестким, забивает все поры обуви, не впитывается в глубину, а просто ложится слой за слоем, обувь перестает дышать, нога начинает потеть. На сгибах обувь начинает трескаться, выглядеть неэстетично, и потом с этим уже сложно что-то сделать, — рассказывает мастер.

Тканевые кроссовки можно было бы постирать в машинке, но кожаным требуется более бережное обращение Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Моем обувь под струей воды Что вы делаете, если обувь после уличного похода загрязнилась до невозможности? Включаете напор помощнее и моете ботинки под струей воды? Так делать категорически запрещено. Чтобы отмыть подошву, лучше налить воды в отдельную емкость и аккуратно счищать грязь тряпочкой или щеткой.

— Если грязь на обуви уже высохла, то лучше сначала счистить ее так, чтобы при мытье она не попала на верх обуви. Потом можно в отдельной емкости промакивать и очищать подошву тряпочкой или щеткой. Конечно, какие-нибудь сетчатые кроссовки можно запихнуть под воду, но замшу так мочить нельзя. Когда она высохнет, то задубеет и станет жесткой. Гладкая кожа, конечно, не разваливается от дождя, но если ее мочить под большими объемами воды, это тоже чревато. Кожа впитывает воду, а в ней наверняка есть соли. Это остается в коже, и при высыхании обувь быстрее будет трескаться, рваться в каких-то местах. Кожа не любит воду, — поделился Антон Степанов. А как же очищать верхнюю часть обуви? Здесь вообще требуется минимальное количество действий, но все зависит от материала. Для гладкой кожи лучше купить бесцветный бальзам и протирать им, нанеся на любой нетканый материал (губка, ватный диск). Для блеска можно нанести крем в небольших дозах. Замшу лучше очищать от уже высохшей грязи специальной щеткой, а затем обработать бесцветной водоотталкивающей пропиткой. Периодичность зависит от погоды — осенью обрабатывать можно хоть каждый день, летом — раз в неделю. Кстати, в этом случае принцип «чем дороже, тем лучше» работает — в дешевых пропитках содержится силикон, который для замши не очень полезен.

Для комбинированной обуви уход должен быть отдельным для каждого материала. Например, если у вас обувь из гладкой кожи и замши, то кожу достаточно протереть бальзамом, а замшу — почистить щеткой и обрызгать пропиткой. Ходим в одной паре обуви несколько дней Если у вас всего одна пара обуви на все случаи жизни, то долгую жизнь ей обеспечить будет очень и очень сложно. Дело не только в том, что она быстрее износится. В течение дня ноги в обуви потеют, и если пара всего одна, то она не успеет высохнуть до следующего утра. Антон Степанов советует иметь хотя бы две пары обуви, чтобы можно было их чередовать каждый день. За 24 часа пара ботинок может спокойно высохнуть (конечно, если не промокла насквозь). Кроме того, две пары обуви физически прослужат намного дольше, особенно если тщательно ухаживать за ними. Сушим обувь на батарее Когда-нибудь ставили свои ботинки на батарею или возле нее, чтобы высохли быстрее? Так делать нельзя. Обувь лучше сушить при комнатной температуре. В качестве подручных средств можно использовать специальные распорки, особенно если вы хотите, чтобы обувь сохранила форму и на ней не было заломов. — Бывают очень простые пластиковые распорки, но можно купить и деревянную. Они сделаны по форме обуви и впитывают в себя влагу. Если вставить такую колодку формодержательную, обувь быстрее высохнет, сядет на эту форму и намного лучше сохранится, чем если просто так сушить, — рассказал владелец мастерской.

Заниматься ремонтом обуви в домашних условиях — плохая идея Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Думаем, что если обувь дорогая — значит, долговечная Даже если ваши сапожки стоят очень дорого, они могут быть не рассчитаны на повседневную носку. Всё зависит от материала, из которого они сделаны. — Обувь может стоить несколько сотен тысяч, но при этом изначально не рассчитана на то, чтобы ее носили каждый день. Есть материалы, которые нельзя уберечь, например, сейчас популярная кожа для обуви — телячья, она очень мягкая, тонкая и не предназначена для осенней, весенней, зимней погоды. Разве что для туфелек летних только, — рассуждает Антон Степанов. Занимаемся «самолечением» обуви Напоследок Антон Степанов посоветовал людям не придумывать себе лишних проблем и не заниматься ремонтом самостоятельно, пытаясь починить обувь дома. От этого может стать только хуже. — Лучше обойти пару-тройку мастерских, узнать цены, найти выгодное предложение. В наши времена даже и ходить никуда не надо — позвонить, написать в несколько мест, узнать, кто что предложит. Можно даже фото в WhatsApp прислать, по нему вам ответят, сколько будет стоить ремонт, можно ли вообще что-то сделать и так далее. По словам мастера, люди пытаются сэкономить независимо от материального положения, и за его практику бывали случаи, когда кто-то даже самостоятельно менял каблуки. Но в домашних условиях лучше заниматься только уходом за обувью, чтобы она прослужила долго.