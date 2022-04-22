В Севастополе простились с погибшим на крейсере «Москва» старшим мичманом Иваном Вахрушевым

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев 22 апреля назвал имя военнослужащего, погибшего на крейсере «Москва». В городе прошло прощание с Иваном Вахрушевым, старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести. Он родился в поселке Нижний Турунъю, что в Коми, и связал свою жизнь с морем.

«Сначала служил по призыву, в 2000 году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля «Ладный» ЧФ. Затем была служба на сторожевых кораблях, фрегатах, крейсерах. В последнее время служил на крейсере «Москва». В 2017-м участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики», — рассказал историю службы Вахрушева Развозжаев.

По словам губернатора Севастополя, старший мичман руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. «Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — подчеркнул глава города.

В пятницу Минобороны впервые назвало количество погибших и пропавших без вести на крейсере «Москва».