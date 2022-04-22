Бородача в майке с надписью «Russia» арестовали за потасовку на станции «Владимирская»

Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности Алихана Черивмурзаева за мелкое хулиганство. Фигурант вину признал и получил 4 суток ареста, сообщает 22 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. В отношении его товарища Шамиля Хайбулаева дело прекращено за отсутствием состава.



Молодые люди накануне участвовали в конфликте на станции метро «Владимирская». Об инциденте «Фонтанке» сообщила читательница, которая чуть не лишилась телефона, снимая финал. На кадрах с камер метрополитена видно, что Черивмурзаев бьет оппонента ногой, после чего тот отвечает, и борьба уходит в партер.

