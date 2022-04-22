Ржавый артиллерийский снаряд времен войны откопали в Ленобласти. Его уничтожат на полигоне

В Кировском районе Ленобласти обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.
Сигнал о находке в СНТ «Парус» Кировского района поступил в дежурную часть накануне. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН «Бастион» установила, что в земле лежит артиллерийский снаряд калибра 180 мм в состоянии сильной коррозии.
ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Боеприпас оставлен на месте обнаружения под охраной. Его с использованием спецтехники вывезут на полигон для уничтожения военные саперы», — добавили в ведомстве.
«Фонтанка» писала, что вчера на берегу реки Сестры в Белоострове нашли сразу две миномётные мины калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны.