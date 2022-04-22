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    В Белоострове нашли мины времён войны. Они по-прежнему выглядят устрашающе

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    В Белоострове специалисты ОМОН Росгвардии обследовали мины времён войны. Как сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, информация об опасной находке поступила в дежурную часть накануне. Ржавые предметы, похожие на боеприпасы, лежали на берегу реки Сестры.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Прибыв на место обнаружения, специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии обследовали подозрительные предметы и установили, что это две миномётные мины калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны.

    Снаряды вывезли на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в конце марта на территории судозавода в посёлке Понтонный рабочие нашли авиабомбу.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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