В Белоострове нашли мины времён войны. Они по-прежнему выглядят устрашающе

В Белоострове специалисты ОМОН Росгвардии обследовали мины времён войны. Как сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, информация об опасной находке поступила в дежурную часть накануне. Ржавые предметы, похожие на боеприпасы, лежали на берегу реки Сестры.
Прибыв на место обнаружения, специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии обследовали подозрительные предметы и установили, что это две миномётные мины калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны.
Снаряды вывезли на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.
Ранее «Фонтанка» писала, что в конце марта на территории судозавода в посёлке Понтонный рабочие нашли авиабомбу.