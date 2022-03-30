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На судостроительном заводе в Петербурге среди мусора нашли авиабомбу

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На территории судостроительного завода в поселке Понтонный рабочие нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Снимками снаряда с «Фонтанкой» поделился читатель 30 марта.

Метровый боеприпас обнаружили среди строительного мусора около пяти вечера. Тут же на место были вызваны правоохранительные органы, авиабомбу оцепили ленточкой.

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Такой же ржавый снаряд пару лет назад показался в центре Луги и напугал местных жителей. Тогда же фугасную 500-килограммовую авиабомбу нашли на Пулковском шоссе.

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