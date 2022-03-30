На судостроительном заводе в Петербурге среди мусора нашли авиабомбу

На территории судостроительного завода в поселке Понтонный рабочие нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Снимками снаряда с «Фонтанкой» поделился читатель 30 марта.
Метровый боеприпас обнаружили среди строительного мусора около пяти вечера. Тут же на место были вызваны правоохранительные органы, авиабомбу оцепили ленточкой.
Такой же ржавый снаряд пару лет назад показался в центре Луги и напугал местных жителей. Тогда же фугасную 500-килограммовую авиабомбу нашли на Пулковском шоссе.