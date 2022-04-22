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    Боевые действия на Украине

    Песков: Путин встретится с генсеком ООН в Москве 26 апреля

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    Президент России Владимир Путин 26 апреля встретится в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который приедет на переговоры с главой МИД РФ.

    «Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Темы будущей беседы не раскрываются. Вероятно, главным вопросом станет ход спецоперации на Украине. Ранее стало известно, что Гутерриш попросил Путина принять его в Москве, также он запросил встречу с Владимиром Зеленским в Киеве. Генсек ООН в том числе хочет обсудить «срочные шаги по установлению мира на Украине».

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