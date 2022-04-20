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    Боевые действия на Украине

    Генсек ООН запросил встречи с Путиным и Зеленским

    3780
    3 комментария

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина принять его в Москве, а украинского лидера Владимира Зеленского — в Киеве. Об этом 20 апреля заявил представитель офиса генсека Стефан Дюжаррик.

    «Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — сообщил Дюжаррик (цитата по ТАСС).

    По его словам, Гутерриш намерен обсудить с президентами «срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права». При этом, добавил Дюжаррик, ответов на письма пока не последовало.

    Ранее генсек ООН призвал Россию и Украину к четырехдневному «пасхальному перемирию». В Киеве заявили, что согласны, а вот российская сторона отнеслась к идее скептически из-за поведения Украины.

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    Комментарии (3)

    274450944
    Узнал новое слово - мультилатерализм. О - образование, так держать.
    АдъМирал
    Я б послал.
    Stargazer_5e4cc3b703773
    А почему он не едет на север Ирака? В ту же Эфиопию, откуда родом глава ВОЗ? Там жертв на порядок больше. Но это же курды и эфиопы... Это не люди, это, по мнению США, "сопутствующие потери".
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