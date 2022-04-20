Генсек ООН запросил встречи с Путиным и Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина принять его в Москве, а украинского лидера Владимира Зеленского — в Киеве. Об этом 20 апреля заявил представитель офиса генсека Стефан Дюжаррик.



«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — сообщил Дюжаррик (цитата по ТАСС).

