Генсек ООН запросил встречи с Путиным и Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента России Владимира Путина принять его в Москве, а украинского лидера Владимира Зеленского — в Киеве. Об этом 20 апреля заявил представитель офиса генсека Стефан Дюжаррик.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — сообщил Дюжаррик (цитата по ТАСС).
По его словам, Гутерриш намерен обсудить с президентами «срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права». При этом, добавил Дюжаррик, ответов на письма пока не последовало.
Ранее генсек ООН призвал Россию и Украину к четырехдневному «пасхальному перемирию». В Киеве заявили, что согласны, а вот российская сторона отнеслась к идее скептически из-за поведения Украины.