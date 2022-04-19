    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, с-в

    769мм

    77%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Представители России в ООН скептически смотрят на идею «пасхального перемирия» из-за действий Киева

    1784
    обсудить

    Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически относится к идее пасхального перемирия на Украине из-за поведения Киева. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

    По словам Полянского, украинские власти не используют гуманитарные коридоры, о которых объявляет Россия.

    «Мы объявляем о гуманитарных коридорах каждый день, объявляем каждый день о прекращениях огня, мы делали это даже сегодня в отношении завода «Азовсталь» в Мариуполе. Но украинская сторона это не использует. Они пренебрегают этими призывами», — сказал он.

    К четырехдневному «пасхальному перемирию» Россию и Украину призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш. Перерыв в военных действиях, по его словам, нужен для открытия ряда гуманитарных коридоров.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний