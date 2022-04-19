Представители России в ООН скептически смотрят на идею «пасхального перемирия» из-за действий Киева

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически относится к идее пасхального перемирия на Украине из-за поведения Киева. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
По словам Полянского, украинские власти не используют гуманитарные коридоры, о которых объявляет Россия.
«Мы объявляем о гуманитарных коридорах каждый день, объявляем каждый день о прекращениях огня, мы делали это даже сегодня в отношении завода «Азовсталь» в Мариуполе. Но украинская сторона это не использует. Они пренебрегают этими призывами», — сказал он.
К четырехдневному «пасхальному перемирию» Россию и Украину призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш. Перерыв в военных действиях, по его словам, нужен для открытия ряда гуманитарных коридоров.