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    Экономика и санкции

    Задержанный у берегов Греции российский танкер отпустили

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    Танкер Pegas, задержанный три дня назад в порту Каристос, освобожден. Собственник судна сменился еще до начала спецоперации и не попадает под санкции.

    О решении отпустить экипаж и сам танкер 22 апреля пишет агентство АМНА. Танкер задержали из-за санкционного запрета российским судам заходить в порты на территории Евросоюза. У греческого острова он прятался от непогоды по пути в Пелопоннес, где должен был перекинуть груз на другое судно из-за технической неисправности.

    Судно отпустили после демонстрации документа Международной морской организации. В нем указано, что танкер сменил владельца еще до 24 февраля и новый владелец под санкции не попадает.

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