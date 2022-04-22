Задержанный у берегов Греции российский танкер отпустили

Танкер Pegas, задержанный три дня назад в порту Каристос, освобожден. Собственник судна сменился еще до начала спецоперации и не попадает под санкции.

О решении отпустить экипаж и сам танкер 22 апреля пишет агентство АМНА. Танкер задержали из-за санкционного запрета российским судам заходить в порты на территории Евросоюза. У греческого острова он прятался от непогоды по пути в Пелопоннес, где должен был перекинуть груз на другое судно из-за технической неисправности.

Судно отпустили после демонстрации документа Международной морской организации. В нем указано, что танкер сменил владельца еще до 24 февраля и новый владелец под санкции не попадает.