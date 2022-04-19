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    Экономика и санкции

    У берегов Греции из-за санкций задержан российский танкер. Он прятался от непогоды

    1772
    5 комментариев

    Из-за плохой погоды российский танкер «Пегас» был вынужден зайти в греческий порт. Его задержали.

    Как сообщает греческое издания АМНА, танкер 19 апреля был задержан портовыми властями и сейчас стоит на якоре у острова Каристос. Приказ был отдан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности, а поводом послужили санкции ЕС из-за спецоперации на Украине.

    Известно, что танкер сломан и шел на Пелопоннес с буксиром. Там он должен был перегрузить груз на другое судно, но встать на стоянку пришлось из-за погоды. На борту 19 моряков. Отмечается, что задержан только танкер, на груз санкции не наложены.

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    Комментарии (5)

    Леонтий
    Вообще это нечто.Такие меры ,они военными по сути считаются.Это как бы не совсем и санкции.
    Satyr
    Самое главное - не курить во время шторма...
    RMN
    Какая пещерная русофобия! А нас-то за что?!?
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