У берегов Греции из-за санкций задержан российский танкер. Он прятался от непогоды

Из-за плохой погоды российский танкер «Пегас» был вынужден зайти в греческий порт. Его задержали.

Как сообщает греческое издания АМНА, танкер 19 апреля был задержан портовыми властями и сейчас стоит на якоре у острова Каристос. Приказ был отдан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности, а поводом послужили санкции ЕС из-за спецоперации на Украине.

Известно, что танкер сломан и шел на Пелопоннес с буксиром. Там он должен был перегрузить груз на другое судно, но встать на стоянку пришлось из-за погоды. На борту 19 моряков. Отмечается, что задержан только танкер, на груз санкции не наложены.