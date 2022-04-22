В Петербурге споют и станцуют для раненых на Украине солдат. Их будут радовать «Валенками» и не только

Смольный анонсировал бесплатные патриотические концерты в Петербурге для военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, и медперсонала военно-медицинских учреждений. Об этом 22 апреля сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.



Инициатором мероприятий выступил городской театр песни и танца «Морошка». Идею поддержали в ЗВО и администрации Петербурга. Организаторы считают, что эти концерты поспособствуют «поднятию боевого духа, моральной стойкости и настрою на выздоровление».

