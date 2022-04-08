«Для меня как для доктора — это обязанность, долг и правда». Розенбаум пришёл в ВМА к раненым

Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров встретились с пациентами и медиками расположенной в Петербурге Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМедА, также в обиходе ВМА). Там, в частности, лечатся военные, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщает 8 апреля Минобороны, в ВМА актёры пели песни, читали рассказы и стихи.