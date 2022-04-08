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    «Для меня как для доктора — это обязанность, долг и правда». Розенбаум пришёл в ВМА к раненым

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    Фото: Минобороны РФ
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    Народный артист РФ Александр Розенбаум, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, актер театра и кино Андрей Зибров встретились с пациентами и медиками расположенной в Петербурге Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМедА, также в обиходе ВМА). Там, в частности, лечатся военные, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине.

    Как сообщает 8 апреля Минобороны, в ВМА актёры пели песни, читали рассказы и стихи.

    Минобороны РФ

    «Я нахожусь в Военно-медицинской академии, где трудится большое количество моих коллег, с которыми я очень дружен долгие годы, и в которой сейчас находится большое количество людей, нуждающихся в нормальном психологическом климате для того, чтобы преодолеть свои тяжёлые дни, минуты и часы. Раненые, больные и так далее. Поэтому для меня как для доктора — это моя обязанность, это мой долг и это моя правда, медицинская и человеческая», — отметил Александр Розенбаум.

    Юрий Гальцев тоже пожелал пациентам, чтобы к ним вернулась радость, тепло общения с друзьями и родными, и, конечно, чтобы они побыстрее оправились от ран.

    Фото: Минобороны РФ

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