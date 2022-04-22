В Петербурге не согласуют первомайское шествие

Смольный не будет согласовывать демонстрации и шествия Первого мая, несмотря на ковидные послабления, пишет ЗАКС.ру. «Фонтанке» подтвердили эту информацию в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности 22 апреля.



Как объяснили в пресс-службе, причина — та же, что и последние два года. По официальным данным, заболеваемость коронавирусом снижается, ограничения в очередной раз ослабили, но не отменили, продлив до 15 мая.



При этом с 25 апреля разрешили проводить культурные и зрелищные мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Согласовывать их нужно с комитетом культуры.

