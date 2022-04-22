    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-з

    765мм

    49%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге не согласуют первомайское шествие

    2623
    12 комментариев

    Смольный не будет согласовывать демонстрации и шествия Первого мая, несмотря на ковидные послабления, пишет ЗАКС.ру. «Фонтанке» подтвердили эту информацию в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности 22 апреля.

    Как объяснили в пресс-службе, причина — та же, что и последние два года. По официальным данным, заболеваемость коронавирусом снижается, ограничения в очередной раз ослабили, но не отменили, продлив до 15 мая.

    При этом с 25 апреля разрешили проводить культурные и зрелищные мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Согласовывать их нужно с комитетом культуры.

    Власти Москвы уже ответили отказом желающим устроить первомайское шествие в столице. В заявке указывали 30 тысяч предполагаемых участников.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (12)

    nlc1974
    Какой нахрен Ковид…где он?…Товарищ Беглов,у нас других проблем в городе нет,из за таких дурацких,вредных запретов,уровень психоза на грани фантастического.Загубив мысль будем гимн петь и флаги поднимать в школах.Ничего не икается что полный бред.Принести детям патриотизм и параллельно все запретить????
    sakorol
    Мотя сказала, что маевка - это рабочая пасха(С)
    Савва Морозов
    Всё правильно.
    Рисковать не надо.
    они только и ждут скопления.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний