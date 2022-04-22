Лавров: Переговоры России с Украиной застопорились

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-украинские переговоры «застопорились».



«Мы вели переговоры, сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которые мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — сказал министр 22 апреля на пресс-конференции после встречи с главой МИД Казахстана.



По его словам, в рамках двусторонних переговоров Украина согласилась обязаться быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при предоставлении международных гарантий безопасности. «Это ровно то, о чем говорил президент Путин еще в начале года», — добавил Лавров.

