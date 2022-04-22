    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-з

    765мм

    49%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Лавров: Переговоры России с Украиной застопорились

    3736
    3 комментария

    Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-украинские переговоры «застопорились».

    «Мы вели переговоры, сейчас они застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которые мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — сказал министр 22 апреля на пресс-конференции после встречи с главой МИД Казахстана.

    По его словам, в рамках двусторонних переговоров Украина согласилась обязаться быть нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной при предоставлении международных гарантий безопасности. «Это ровно то, о чем говорил президент Путин еще в начале года», — добавил Лавров.

    При этом глава МИД подчеркнул, что заявления украинской стороны «создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с РФ и они смирились со своей судьбой».

    Накануне официальный представитель МИД РФ сообщила, что российско-украинские переговоры продолжаются, несмотря на попытки Киева их затянуть.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Диванный Эксперт
    Ничего не забыли?
    Диванный Эксперт
    Денацификация как?
    Денеб
    На Серёже клейма негде ставить.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний