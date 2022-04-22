Столичный бармен получил срок за то, что ударил полицейского стулом во время антиковидного рейда

В Москве суд приговорил Владимира Ковалева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает 22 апреля пресс-служба прокуратуры.



Инцидент произошел 28 октября прошлого года. Тогда в столице действовал локдаун, и полицейские искали заведения, которые его нарушали. В ходе такого рейда в баре «Опыт» на Арбате недовольный визитом ревизоров местный бармен Ковалев взял в руки металлический стул и ударил одного из правоохранителей, тот сумел прикрыть голову руками, в результате чего получил повреждения кисти правой руки и правого предплечья.

