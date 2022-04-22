    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, с-з

    766мм

    50%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Лесоповал в Комарово. Петербурженку приговорили за гибель ёлок и дали шанс повторить

    2119
    2 комментария

    Зеленогорский районный суд вынес приговор женщине, которая в предновогоднем угаре уносила ели с территории природного памятника. Она вышла из-под стражи и может снова гулять по экотропе.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 апреля, накануне Нину Назарову признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ст. 260 УК). Согласно материалам дела, в последний день 2020 года она вооружилась ножовкой, отправилась в заказник «Комаровский берег» и устроила распил на треть миллиона.

    «Спилила 7 европейских елей диаметром ствола до 12 см, причинив СПб ущерб на сумму 348 277 рублей», — рассказали в пресс-службе.

    Оказавшись под следствием, Назарова не баловала суд своим присутствием. Приставы найти женщину не смогли, и в октябре прошлого года суд заменил ей подписку о невыезде арестом — пока заочным. К февралю подсудимая нашлась, процесс был возобновлён.

    Назарову наказали годом лишения свободы условно, на аналогичный срок назначен испытательный срок. После оглашения приговора её освободили из-под стражи.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    VKuser707577
    А суд на самом деле Зеленоградский или всё же Зеленогорский?
    264961591
    А возмещение ущерба 348 277 руб?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний