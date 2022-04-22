Лесоповал в Комарово. Петербурженку приговорили за гибель ёлок и дали шанс повторить

Зеленогорский районный суд вынес приговор женщине, которая в предновогоднем угаре уносила ели с территории природного памятника. Она вышла из-под стражи и может снова гулять по экотропе.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 апреля, накануне Нину Назарову признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ст. 260 УК). Согласно материалам дела, в последний день 2020 года она вооружилась ножовкой, отправилась в заказник «Комаровский берег» и устроила распил на треть миллиона.
«Спилила 7 европейских елей диаметром ствола до 12 см, причинив СПб ущерб на сумму
Оказавшись под следствием, Назарова не баловала суд своим присутствием. Приставы найти женщину не смогли, и в октябре прошлого года суд заменил ей подписку о невыезде арестом — пока заочным. К февралю подсудимая нашлась, процесс был возобновлён.
Назарову наказали годом лишения свободы условно, на аналогичный срок назначен испытательный срок. После оглашения приговора её освободили из-под стражи.