Лесоповал в Комарово. Петербурженку приговорили за гибель ёлок и дали шанс повторить

Зеленогорский районный суд вынес приговор женщине, которая в предновогоднем угаре уносила ели с территории природного памятника. Она вышла из-под стражи и может снова гулять по экотропе.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 апреля, накануне Нину Назарову признали виновной в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ст. 260 УК). Согласно материалам дела, в последний день 2020 года она вооружилась ножовкой, отправилась в заказник «Комаровский берег» и устроила распил на треть миллиона.

