Суд в Петербурге заочно арестовал женщину по делу о краже семи ёлочек в канун Нового года

Зеленогорский районный суд вынес постановление по уголовному делу Нины Назаровой, обвиняемой в незаконной рубке лесных насаждений. Женщину заочно арестовали, так как найти её не получается. Об этом 29 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.



Назарова обвиняется в том, что ранним утром 31 декабря пришла на территорию памятника природы «Комаровский берег» и спилила ножовкой 7 европейских елей диаметром ствола до 12 сантиметров. Своими действиями она причинила ущерб городу на сумму 348 277 рублей.

