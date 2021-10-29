Суд в Петербурге заочно арестовал женщину по делу о краже семи ёлочек в канун Нового года

Зеленогорский районный суд вынес постановление по уголовному делу Нины Назаровой, обвиняемой в незаконной рубке лесных насаждений. Женщину заочно арестовали, так как найти её не получается. Об этом 29 октября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Назарова обвиняется в том, что ранним утром 31 декабря пришла на территорию памятника природы «Комаровский берег» и спилила ножовкой 7 европейских елей диаметром ствола до 12 сантиметров. Своими действиями она причинила ущерб городу на сумму 348 277 рублей.
На этапе предварительного следствия Назаровой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Трижды обвиняемая не являлась в суд, была подвергнута приводу на заседание 29 октября, но приставы её не нашли.
Суд приостановил производство по делу, избрал Назаровой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания. Искать похитительницу ёлок поручено природоохранному прокурору Петербурга.