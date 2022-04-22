«Никто им слова не скажет». Родственникам погибших во время спецоперации разрешат пройти с их портретами 9 Мая

О том, что в «полку» предусмотрено участие и тех, чьи родные не воевали в годы Великой Отечественной войны, «Фонтанке» 22 апреля рассказала пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова.



«Мы, конечно, акцент делаем на героях Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что со времени 45-го года прошло уже много лет, что были другие вооруженные конфликты. И если члены семей считают, что они хотят почтить память своего героя, погибшего в Афгане, Чечне или вот сейчас, то они могут взять портрет своего героя и пройти с его портретом, и никто им слова не скажет, потому что это точно так же человек, погибший за свою страну», — объяснила пресс-секретарь.