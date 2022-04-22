«Никто им слова не скажет». Родственникам погибших во время спецоперации разрешат пройти с их портретами 9 Мая

На акцию «Бессмертный полк» в День Победы смогут с портретами погибших прийти родственники участников спецоперации. Централизованных их построений не предусмотрено.
О том, что в «полку» предусмотрено участие и тех, чьи родные не воевали в годы Великой Отечественной войны, «Фонтанке» 22 апреля рассказала пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова.
«Мы, конечно, акцент делаем на героях Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что со времени 45-го года прошло уже много лет, что были другие вооруженные конфликты. И если члены семей считают, что они хотят почтить память своего героя, погибшего в Афгане, Чечне или вот сейчас, то они могут взять портрет своего героя и пройти с его портретом, и никто им слова не скажет, потому что это точно так же человек, погибший за свою страну», — объяснила пресс-секретарь.
Она также добавила, что ранжировать портреты погибших никто не будет: «Каждый решает сам, хочет он нести портрет своего родственника или не хочет».
Ранее глава Воронежской области высказал мнение, что выйти с портретами погибших во время спецоперации было бы правильно.