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    «Никто им слова не скажет». Родственникам погибших во время спецоперации разрешат пройти с их портретами 9 Мая

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    26 комментариев

    На акцию «Бессмертный полк» в День Победы смогут с портретами погибших прийти родственники участников спецоперации. Централизованных их построений не предусмотрено.

    О том, что в «полку» предусмотрено участие и тех, чьи родные не воевали в годы Великой Отечественной войны, «Фонтанке» 22 апреля рассказала пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова.

    «Мы, конечно, акцент делаем на героях Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что со времени 45-го года прошло уже много лет, что были другие вооруженные конфликты. И если члены семей считают, что они хотят почтить память своего героя, погибшего в Афгане, Чечне или вот сейчас, то они могут взять портрет своего героя и пройти с его портретом, и никто им слова не скажет, потому что это точно так же человек, погибший за свою страну», — объяснила пресс-секретарь.

    Она также добавила, что ранжировать портреты погибших никто не будет: «Каждый решает сам, хочет он нести портрет своего родственника или не хочет».

    Ранее глава Воронежской области высказал мнение, что выйти с портретами погибших во время спецоперации было бы правильно.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (26)

    alexadmin
    Но если какой-нибудь негодяй посмеет их пересчитать поштучно, ух мы его!
    виноватобама
    мёртвые хоронят своих мертвецов
    pgrad
    Сегодня, прежде чем переться праздновать и махать портретами, хорошо бы вспомнить, за что тогда воевали и что защищали. Тошно видеть в этот день на трибунах наглые морды чиновного ворья, радостно празднующих, что вот эту страну им для разграбления когда-то спасли от чужого грабежа.
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