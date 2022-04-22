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    Гружёный самосвал догоняет и опрокидывает кран. Смертельное ДТП на «Скандинавии» попало на видео

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    4 комментария

    Смертельное ДТП на автодороге «Скандинавия» произошло как раз под камерой видеонаблюдения. Запись публикует 22 апреля 47news.

    Фото: 47news
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    Автокран КАМАЗ движется в правой полосе. Сзади в него влетает груженный щебнем самосвал Volvo, опрокидывает его и сам падет на бок.

    47news

    ДТП произошло 21 апреля около 19:45 на 56-м километре трассы у поселка Ленинское в Выборгском районе Ленинградской области. ГУ МВД устанавливает все обстоятельства.

    47news

    Собеседники 47news в ГИБДД отмечают, что скорость самосвала составляла 70–80 км/ч. «Такое ощущение, что уснул. Если так, то странно. Как правило, засыпают рано утром. Могут возникнуть вопросы к режиму труда водителя», — отметили в дорожной полиции.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об участниках аварии. Фурой Volvo управлял 33-летний житель Псковской области, он погиб. Машина принадлежит грузоперевозчику ООО ЮТС, водитель работал в этой фирме. В Петербурге нашлась одна отраслевая компания с таким названием. По данным СПАРК, её оборот в 2021 году составил около 124 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей.

    58-летний водитель автокрана был госпитализирован. Он зарегистрирован в Ижевске. КАМАЗ принадлежит частному лицу.

    Фото: 47news

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    Комментарии (4)

    Безработный из Твери
    Напротив этой камеры, в метре от нее, нужно еще одну повесить. Пусть следят друг за другом. На бюджетные деньги то.
    Dmitriy9000
    Интересно, что изучает эта камера нацеленная на лес, походку фауны? Явно не нарушителей и их номера.
    Светлана311283
    "Автокран КАМАЗ движения (!!!) в левой полосе. Сзади в него влетает груженый щебнем самосвал Volvo, опрокидывает и сам нападет (!!!) на бок."
    Фонтанка, редактор, ау!!!!!!
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