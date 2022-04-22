Виновник ДТП на «Скандинавии» любил скорость, догнал кран и погиб

Причиной смертельного ДТП на автодороге «Скандинавия» стало, по предварительным данным, несоблюдение дистанции.
Погиб предполагаемый виновник. Детали происшествия стали известны «Фонтанке» 22 апреля.
Авария на 56-м километре трассы, в районе Огоньков, произошла вчера около 19:45. По данным «Фонтанки», самосвал «Вольво», принадлежащий частной компании, ударил сзади попутный автокран на базе КАМАЗа. Оба грузовика опрокинулись. На фотографиях ФКУ Упрдор «Северо-Запад» видно, что из кузова на дорогу высыпался щебень.
Водитель крана, 58-летний житель Ижевска, с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу посёлка Первомайское. 33-летний водитель Volvo погиб на месте. Он жил в Псковской области и работал в том ООО, которому принадлежит самосвал. Именно он, как предполагается, неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение. По сведениям «Фонтанки», в 2021–2022 годах его девять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД по одной и той же статье 12.9, часть 2, КоАП РФ — превышение скорости на 20–40 км/ч.
Очевидцы делились своими рассказами в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Я один из тех, кому повезло, — пишет Павел. — Ехал параллельно тонару в левом ряду. В момент удара обдало маслом, еле удержал машину на дороге. Остались живы, слова богу. Во «Фьюжике». Бампер и капот не в счёт». «Водитель тонара погиб, а крановщика водители откапывали из канавы», — добавляет Андрей.