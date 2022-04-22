Виновник ДТП на «Скандинавии» любил скорость, догнал кран и погиб

Стоило бы поинтересоваться, как в этом ООО обстоит дело с режимом труда и отдыха водителей, и возможно ли уложиться в график перевозок, не нарушая ПДД. Водители грузовиков часто гоняют не потому, что им это нравится, а для того, чтобы догнать отставание от графика и не лишиться премии. И за рулём засыпают тоже не от хорошей жизни.