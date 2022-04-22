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    Виновник ДТП на «Скандинавии» любил скорость, догнал кран и погиб

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    7 комментариев

    Причиной смертельного ДТП на автодороге «Скандинавия» стало, по предварительным данным, несоблюдение дистанции.

    Погиб предполагаемый виновник. Детали происшествия стали известны «Фонтанке» 22 апреля.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Авария на 56-м километре трассы, в районе Огоньков, произошла вчера около 19:45. По данным «Фонтанки», самосвал «Вольво», принадлежащий частной компании, ударил сзади попутный автокран на базе КАМАЗа. Оба грузовика опрокинулись. На фотографиях ФКУ Упрдор «Северо-Запад» видно, что из кузова на дорогу высыпался щебень.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Водитель крана, 58-летний житель Ижевска, с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу посёлка Первомайское. 33-летний водитель Volvo погиб на месте. Он жил в Псковской области и работал в том ООО, которому принадлежит самосвал. Именно он, как предполагается, неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение. По сведениям «Фонтанки», в 2021–2022 годах его девять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД по одной и той же статье 12.9, часть 2, КоАП РФ — превышение скорости на 20–40 км/ч.

    Очевидцы делились своими рассказами в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Я один из тех, кому повезло, — пишет Павел. — Ехал параллельно тонару в левом ряду. В момент удара обдало маслом, еле удержал машину на дороге. Остались живы, слова богу. Во «Фьюжике». Бампер и капот не в счёт». «Водитель тонара погиб, а крановщика водители откапывали из канавы», — добавляет Андрей.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии (7)

    Donkey21150
    Стоило бы поинтересоваться, как в этом ООО обстоит дело с режимом труда и отдыха водителей, и возможно ли уложиться в график перевозок, не нарушая ПДД. Водители грузовиков часто гоняют не потому, что им это нравится, а для того, чтобы догнать отставание от графика и не лишиться премии. И за рулём засыпают тоже не от хорошей жизни.
    chip1
    9 штрафов за превышение, это только то, где поймали, значит покойный ездил так всегда. Вопрос, почему на 3-4 раз у него не забрали права, ну если эта сволочи и на себя и на других плевать было?
    Alex000
    Вообще грузовозу кран догнать - это непростая затея.
    Скорее уснул или выключился по каким-то прочим причинам, но теперь уже не узнать.
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