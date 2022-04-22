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    Производитель Hoegaarden и «Клинского» продает свой бизнес в России

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    Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev объявила о решении продать неконтролирующую долю в российской AB InBev Efes. Сообщение об этом появилось 22 апреля на сайте компании.

    Ведутся переговоры об этом с турецким партнером Anadolu Efes. Также в компании сообщили, что не будут получать финансовую выгоду от владения долей.

    По данным РБК, в России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса. Компания поставляет пиво марок «Белый медведь», «Клинское», Corona Extra, Hoеgaarden, Leffe, Spaten, Bud и другие. AB InBev Efes — совместное предприятие AB InBev и Anadolu Efes, где Anadolu Efes владеет контролирующей долей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что датская пивоваренная компания Carlsberg, которой принадлежит крупнейший российский завод «Балтика», хочет продать активы в России и покинуть рынок.

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