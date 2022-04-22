Производитель Hoegaarden и «Клинского» продает свой бизнес в России

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev объявила о решении продать неконтролирующую долю в российской AB InBev Efes. Сообщение об этом появилось 22 апреля на сайте компании.



Ведутся переговоры об этом с турецким партнером Anadolu Efes. Также в компании сообщили, что не будут получать финансовую выгоду от владения долей.



По данным РБК, в России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса. Компания поставляет пиво марок «Белый медведь», «Клинское», Corona Extra, Hoеgaarden, Leffe, Spaten, Bud и другие. AB InBev Efes — совместное предприятие AB InBev и Anadolu Efes, где Anadolu Efes владеет контролирующей долей.