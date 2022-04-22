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    В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома

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    3 комментария

    Группа депутатов Госдумы РФ разрабатывает проект закона об увеличении максимального налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома. Лимит предлагают повысить в два раза — до 520 тыс. рублей, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».

    Также хотят поднять максимальную сумму вычета на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Кроме этого, в законопроекте предлагается частично компенсировать аренду жилья. Арендаторы с долгосрочными договорами могли бы ежегодно вернуть арендные платежи за период до полутора месяцев.

    Ранее ФНС сократила срок проверки деклараций 3-НДФЛ до 15 дней, чтобы ускорить получение социальных и имущественных налоговых вычетов.

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    Комментарии (3)

    chip1
    Сделайте ипотечный кредит под 3-4% и не нужно танцев с бубном и пыли в глаза, дескать переживаем как там народ!
    angel of death
    я эти предложения слышу который год

    с тем же успехом давайте обсудим освоение Венеры, Марса, Плутона и Сатурна... бла-бла-бла

    ничего в стране делать не хотят, совсем разучились работать

    p.s.: Фонтанка, а как там продвигается посевная? =/
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