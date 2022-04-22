В Госдуме предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома

Группа депутатов Госдумы РФ разрабатывает проект закона об увеличении максимального налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома. Лимит предлагают повысить в два раза — до 520 тыс. рублей, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».



Также хотят поднять максимальную сумму вычета на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Кроме этого, в законопроекте предлагается частично компенсировать аренду жилья. Арендаторы с долгосрочными договорами могли бы ежегодно вернуть арендные платежи за период до полутора месяцев.

