ФНС сократила срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов до 15 дней

Федеральная налоговая служба сократила срок проверки деклараций 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов до 15 дней. Такая мера призвана ускорить возвраты налогов.



Как сообщает РБК 23 марта, нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата. С мая 2021 года на проверку имущественных вычетов отводился месяц и еще 15 дней — на зачисление средств.



Как утверждает один из источников издания, за счет ускорения проверок население быстрее получит возвраты по налогам, что актуально в условиях санкций. Информацию о готовности к ускорению проверок также подтвердили в пресс-службе ФНС. Там уточнили, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов.

