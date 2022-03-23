ФНС сократила срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов до 15 дней

Федеральная налоговая служба сократила срок проверки деклараций 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов до 15 дней. Такая мера призвана ускорить возвраты налогов.
Как сообщает РБК 23 марта, нововведение касается социальных и имущественных вычетов. Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата. С мая 2021 года на проверку имущественных вычетов отводился месяц и еще 15 дней — на зачисление средств.
Как утверждает один из источников издания, за счет ускорения проверок население быстрее получит возвраты по налогам, что актуально в условиях санкций. Информацию о готовности к ускорению проверок также подтвердили в пресс-службе ФНС. Там уточнили, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов.
По данным налоговой службы за 2020 год, социальные вычеты разных типов были предоставлены 2,6 млн человек на общую сумму 139 млрд рублей.
Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Существуют несколько типов вычетов: имущественные, социальные, инвестиционные, профессиональные и стандартные. На налоговые вычеты имеют право все россияне, работающие официально, однако возврату подлежит только сумма уплаченного налога.
Накануне, 22 марта, стало известно, что Госдума во втором и третьем чтениях отменила уплату НДФЛ с процентного дохода от вкладов, полученного в 2021–2022 годах. Отметим, в 2021 году был введен закон, облагающий налогом в