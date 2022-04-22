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    Пентагон исключил участие ВМС США в операциях в Черном море

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    2 комментария

    Военно-морские силы США не планируют принимать участие в операциях на Черном море. Об этом заявил 21 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

    Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, принимают ли США «усилия по прорыву блокады».

    Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что корабли США не вернутся в Черное море до устранения минной опасности.

    Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что обнаруженные в Черном море мины вызывают подозрения, но конвенцию Монтрё Анкара нарушать не будет и военные корабли, в том числе стран НАТО, в Черное море не пустит.

    1 марта 2022-го Анкара на фоне российской спецоперации предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствие с положениями Конвенции Монтрё.

    Ранее Минобороны России объявило о том, что в Черном море дрейфуют украинские мины. У турецких берегов трижды обнаруживали дрейфующие мины, их все уничтожили.

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    Комментарии (2)

    Piter Russo
    Советские мины 40-50 годов до сих пор американцев пугают)
    denem
    После того как с последнего корабля все уволились, они не хотят запускать новых
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