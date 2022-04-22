Пентагон исключил участие ВМС США в операциях в Черном море

Военно-морские силы США не планируют принимать участие в операциях на Черном море. Об этом заявил 21 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, принимают ли США «усилия по прорыву блокады».

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что корабли США не вернутся в Черное море до устранения минной опасности.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что обнаруженные в Черном море мины вызывают подозрения, но конвенцию Монтрё Анкара нарушать не будет и военные корабли, в том числе стран НАТО, в Черное море не пустит.